وظائف خالية للأطباء في الساحل الشمالي.. الشروط والتقديم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن حاجتها لإلحاق أطباء أخصائيين واستشاريين في 4 تخصصات للعمل بالعيادات المتنقلة الخاصة بالتأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف، وذلك لاحتياج تلك المنطقة إلى أطباء في تلك الفترة من العام نتيجة الإقبال الشديد على المصايف في تلك المنطقة، ما يتبعه توفير الوظائف الطبية لرعاية المصطافين بشكل عاجل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوظائف الخالية للأطباء في الساحل الشمالي خلال مصيف 2023، وفقا لما أعلنته مديرية الصحة بالإسكندرية للأطباء.

التخصصات المطلوبة

- باطنة

- عظام

- جراحة

- نساء

شروط التقديم في الوظائف الطبية بالساحل الشمالي

ووضعت صحة الإسكندرية عددا من شروط التقديم في الوظائف الطبية الخالية بالساحل الشمالي، تتمثل في التالي:

- حاصل على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراة في التخصص المتقدم إليه من أصل التخصصات الأربعة المطلوبة.

- يفضل من لديه خبرة بالعمل بالموجات الصوتية.

- قادر على العمل الميداني.

التقديم في وظائف الساحل الشمالي

وأكدت صحة الإسكندرية أنه من يرغب في التقديم فعليه إرسال الطلبات لمنسق القوافل العلاجية على هذا الإيميل: rashafawzy99@hotmail.com