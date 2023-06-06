مصرع مسن سقط من أعلى دابة في قرية كفر داوود بالبحيرة

لقي مسن مصرعه إثر سقوطه من أعلى دابة «حمار» في إحدى قرى محافظة البحيرة، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع مُسن في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن جراء سقوطه من أعلى دابة، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة مسن يدعى صلاح محمود ناصف، 74 سنة، مقيم في عزبة السد بكوم حمادة، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى كوم حماده المركزي في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.