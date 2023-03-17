مصرع مسن صدمته سيارة بالطريق الدولي الساحلي في البحيرة

لقى قبل قليل مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة على الطريق الدولي الساحلي في مدخل المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار العام، وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسن في حادث عبور مشاة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة مسن بعد تعرضه لحادث عبور مشاة، إذ صدمته سيارة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة مسن يدعى «ميهوب منصور عبد الهادي»، 68 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.