فحص أكثر من 56 ألف شخص بسوهاج ضمن 5 مبادرات رئاسية في مايو الماضي

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 56 ألفا و600 مواطن ضمن 5 مبادرات رئاسية خلال شهر مايو الماضي.

وذكر «النجار» أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، إضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

مبادرة السمعيات

وذكر وكيل وزارة الصحة أن مبادرة السمعيات تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حيث تم فحص ما يقرب من 10 آلاف طفل وذلك خلال شهر مايو لعام 2023، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع، وتقديم خدمات العلاج المناسب والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

وأشار إلى مبادرة الاعتلال الكلوي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وخلالها تم فحص ما يقرب من 11 ألف مواطن خلال شهر مايو 2023، حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية بمختلف المحاور والاتجاهات.