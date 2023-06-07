«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس وارتفاع درجة الحرارة غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس غد الخميس، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي حراري وهو عبارة عن كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الحراري سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يكون ذروته الخميس.

طقس الخميس

كما ينتج عن المنخفض الجوي، وفق تصريحات منار في حديثها لبوابة الوطن، وجود فرص سقوط أمطار في العديد من الأماكن، بالإضافة إلى وصول سرعات الرياح إلى 45 كيلومترا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مدن القناة وشمال الصعيد، والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.