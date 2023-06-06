ضبط المتهم بسرقة سيارة من أمام منزل مالكها في أبوحماد بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك»، متضمناً تعليقا مدعوما بصورة ادعى خلاله أحد الأشخاص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام الشاكي بتحرير محضر بالواقعة، وفي 25 مايو الماضي، حضر الشاكي وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها، ولا توجد بها ثمة تلفيات، وتحرر عن ذلك مُلحق للمحضر الأصلي.

الداخلية تضبط المتهم بسرقة سيارة بالشرقية

وبتكثيف جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» - مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالتخلي عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية افتضاح أمره، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.