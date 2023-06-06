أحمد موسى: الأجانب يقصدون مصر للعلاج من فيروس سي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي؛ استفاد منها ملايين المصريين بعدما كانت هناك وفيات ومتضررين كثر من الفيروس.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أكد اليوم خلال المؤتمر الطبي الأفريقي، إعلان مصر قريبًا خالية من فيروس سي.

أمنية الرئيس قبل انتخابات 2014 تتحقق.. مصر خالية من الفيروس

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أمنية الرئيس السيسي قبل انتخابات 2014 كانت خلو مصر من فيروس سي، مضيفا أن هناك أجانب يقصدون مصر للعلاج من المرض.

وأشار إلى أن العلاج من فيروس سي في أمريكا يتكلف 70 ألف دولار، بينما في مصر يتكلف مبالغ محدودة للغاية.