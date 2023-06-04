أحمد موسى عن هتافات جماهير الأهلي: سامع صوتهم من مدينة الإنتاج

كشفت ريهام بكير مراسلة برنامج «على مسئوليتي»، من استاد القاهرة، إن ملعب مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال، يشهد ملحمة كبيرة من الجمهور، ورغم امتلاء المدرجات، ما زالت الجماهير تتوافد على الاستاد لمؤازرة الأحمر.

وأضافت «بكير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك التزاما كبيرا من الجماهير بشروط الحضور في استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

الجماهير تزلزل استاد القاهرة الدولي بالهتافات

وتابعت أن الجماهير تزلزل استاد القاهرة الدولي بالهتافات لفريق النادي الأهلي، مشيرة إلى أن أهم شيء في مباراة اليوم، عدم استقبال المارد الأحمر أي أهداف من الوداد، ليرد عليها أحمد موسى مازحا: «أنا سامع الصوت من هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي».

الخطيب ورئيس الوداد يحضران المباراة

أوضحت مراسلة البرنامج، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الوداد متواجدان الآن في الاستاد، لافتة إلى أن سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي، يحضر اليوم مباراة الأهلي والوداد.

أردفت ريهام بكير، أن سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على زيارة أحد لاعبي الوداد بعد إصابته بانفجار في الزائدة، وخضوعه لعملية جراحية أمس.