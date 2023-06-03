أحمد موسى: التحديات لا تزال مستمرة.. والقيادة السياسية حكيمة في التصرف بالأموال

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية لا تزال مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية من أجل النهوض بمصر ولأجل تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لا تقوم بالترف في صرف الأموال، لكنها تضع الأموال في مكانها المطلوب.

موسى: الشعب المصري هو مَن طالب الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة

وأضاف «موسى» خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي كان على علم بالتحديات التي تواجه مصر، وطلب من المصريين بضرورة التكاتف حول كل أبناء الشعب المصري من أجل عبور الأزمات والشعب وافق، وتابع: «هل ما زال لدينا قدرة على التحمل أم لا؟، مفيش حد معاه عصا سحرية وهذه هي أوضاع مصر وعلينا أن نتكاتف سويا لعبور التحديات».

موسى: لم تحدث لدينا مشكلات في الكهرباء أو الغاز

وفي سياق آخر، قال موسى إن درجة الحرارة أمس وصلت إلى 43 درجة مئوية، وفيها شهدت البلاد الكثير من العواصف الترابية، متابعا: «الجو كان نار».

وأضاف «موسى» أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فكثير من المواطنين يلجأون إلى تشغيل المكيفات للتخفيف من درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فلم تحدث أي مشكلة في الكهرباء أو الغاز: «معندناش أي مشكلة».

وأوضح الإعلامي أنه لولا ما تم إنجازه من قبل القيادة السياسية في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية فكانت الكهرباء قد انعدمت فيما يقارب نصف الجمهورية، لافتا إلى أنه قديما وقبل ثورة 30 يونيو فكان هناك انقطاعات كثيرة في التيار الكهربائي قبل تطوير شبكة الطاقة والكهرباء.

وأكد أن ما باتت مصر فيه حاليا من تقدم في مختلف المجالات يرجع الفضل فيه إلى كرم ونعمة من الله، وكذا تخطيطات القيادة السياسية: «إحنا خطتنا من بدري من أجل حل أزمة ملف الطاقة».