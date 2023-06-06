الفنانة شهيرة: سعيدة بتكريمي من مهرجان «الزمن الجميل» في بيروت

أكدت الفنانة شهيرة، سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان «الزمن الجميل» الذي أقيم في مدينة بيروت.

كتبت الفنانة شهيرة عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»: «مساء الخير، كان عندي تكريم من يومين في بيروت، من مهرجان الزمن الجميل، سعدت به جدا رغم أنني حظيت من قبل بجوائز من مؤسسات فنية كبيرة، لكن هذا التكريم كان له وقع في قلبي، لأنهم يدعونني له منذ 2019، ووقتها كنت أمر بظروف عائلية لا تسمح، فتمسكهم بتكريمي برغم عدم وجودي تحت الأضواء من سنين طويلة أسعدني».

شهيرة تعبر عن سعادتها بتكريمها من مهرجان الزمن الجميل

وتابعت الفنانة شهيرة: «أشكر رئيس المهرجان الدكتور هراتش، الإنسان الرائع، وشكرا للقائمين عليه، على التقدير وحفاوة شعب لبنان الجميل، وكمان مبسوطة إن إطلالتي أعجبت كل الحضور وكانوا بيسألوني عن مصمم الفستان، وكنت أقول بكل فخر ابن بلدي مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، فشكرا هاني صديقي الغالي، وشكرا لبنان على الاستقبال المبهج والحمدلله».