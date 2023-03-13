شهيرة تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمرو محمود ياسين: «مختلف في أفكاره وثقافته»

احتفلت الفنانة شهيرة، بعيد ميلاد ابنها عمرو محمود ياسين، اليوم، واصفة إياه بـ«الفنان الكاتب العبقري.. ابني الغالي المحترم.. الأخلاق الطيب المتربي اللي حنية الدنيا فيه لكل البشر».

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «يا عمرو أنت مختلف في أفكارك في تفاصيلك في وعيك وثقافتك.. الكلمة عندك لها ألف حساب من منطلق الكلمة نور.. ومفتاح الجنة في كلمة..️ ودخول النار على كلمة.. والكلمة فرقان بين نبي وبغي (طبعًا أنا قلت محاضرة).. بس أعمل إيه هو ده مبدأك وأنت تكتب».

وأضافت لـ عمرو محمود ياسين: «حبيبي كل سنة وأنت طيب.. وأنت مبدع وبصمتك في كل عمل تفيدنا وتسعدنا.. عقبال 100 سنة في صحة ورضا ومحقق ما تتمنى يا رب».

حياتي تغيرت تمامًا بعد وفاة محمود ياسين

كانت الفنانة شهيرة، حلّت ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري، قبل أيام، في برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، إذ أكدت أن حياتها تغيرت تماما بعد رحيل الفنان محمود ياسين، «أنا اتغيرت ونظرتي للحياة تغيرت، وهناك العديد من الأشياء التي لم أتخيل أن أستوعبها مثل الوحدة، مكنتش متخيلة إني أصاحب الوحدة».