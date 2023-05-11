زفاف المطربة الشهيرة سيا في حفل حضره 4 ضيوف فقط بإيطاليا

كن بسيطاً، فإن البساطة بذاتها جمال، هكذا قالوا، وهكذا وصفوا البساطة، فالبساطة في حد ذاتها رائعة، يحبها الكثيرون في كل شيئ عدا حفلات الزفاف التي يحرص الناس على أن تكتظ بالناس وأن تكون على أعلى مستوى من الفخامة أحيانًا.

وفي الوطن العربي تكون أفراح المشاهير مسار حديث الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كانت تنتشر بشدة في مجلات الموضة والجمال والفن، وتظل أخبارها تتردد بين الحين والأخر، عن الفخامة والأبهة والفقرات التي كانت في الفرح، والمطربين والفنانين وإطلالاتهم وغيرها.

كانت هذه شبه قاعدة حتى كسرتها المطربة الأسترالية سيا كيت البالغة من العمر 48 عام والتي حظيت بشهرة واسعة نظرًا لكونها مغنية وكاتبة أغاني أسترالية بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينات في أستراليا، ثم انتقلت إلى لندن في إنجلترا وغنت مع الثنائي زيرو سفن، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتبطت سيا بعلاقة بحبيبها دان برنارد بعدما انفصلت عن زوجها السابق ايريك أندرز في ديسمبر 2016 بعد زواج استمر لعامين وشهرين فقط.

وقالت سيا في تصريحات سابقة لها إنها لن تتزوج مرة أخرى قبل أن تتراجع عن قرارها وتفاجئ متابعيها بصور حفل زفافها على حبيبها دان برنارد.

المفاجأة لم تكن في تراجعها عن تصريحاتها، ولكن كانت المفاجأة في أن حفل زفاف مطربة مشهورة حضره 4 أشخاص فقط مع العروسة والعريس وامتاز الحفل ببساطة غير معهودة في حفلات زواج المشاهير.

أقيم حفل الزفاف البسيط المزين بالشموع في فيلا أوليفيتا، في بورتوفينو في إيطاليا وظهرت باطلالة بسيطة، ونال حفل الزفاف اعجاب الكثيرين، حيث لم يحضره سوى أقرب المقربين على غير عادات أفراح المشاهير.