شهيرة لـ إيمان الحصري: صاحبت الوحدة بعد رحيل محمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: «كنا متفاهمين، وكانت العلاقة بيننا مثل أي زواج، وكنت أفضل أنه يصعد بسرعة الصاروخ على حساب نفسي، وأن أهتم بالبيت والأولاد، ومن ثم لم أرغب في أن ننشغل في الفن نحن الاثنين ونترك المنزل والأولاد».

العلاقة بينهما تتسم بالتفاهم

وأضافت شهيرة خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن العلاقة بينهما كانت تتسم بالتفاهم ومبنية على قصة حب.

وأشارت إلى أن حياتها تغيرت تماما بعد رحيل الفنان محمود ياسين، متابعة: «أنا اتغيرت ونظرتي للحياة تغيرت، وهناك العديد من الأشياء التي لم أتخيل أن أستوعبها مثل الوحدة، مكنتش متخيلة إني أصاحب الوحدة».

وعن سبب قلة الأعمال الفنية التي جمعت الفنانة شهيرة بالفنان محمود ياسين، قائلة: «لم نرها شيئاً ضرورياً، ومحمود لم يقل أبدا سأضم شهيرة في هذا الدور، مستحيل، ولكن يجب المخرج هو من سيطلب منه ضمي معه في أي عمل».

محمود ياسين رفض اشتراكي في «الصعود إلى الهاوية»

ولفتت إلى أن هناك بعض الأعمال التي لم يرغب محمود ياسين في أن تشترك فيها، مثل فيلم «الصعود إلى الهاوية» إذ كان يخشى عليها من كراهية المشاهدين لها إذا ظهرت بدور الجاسوسة وبالفعل لم تشترك بالفيلم، موضحة أنها اكتشفت بعد عرض الفيلم هذه القصة، وأدت الدور في نهاية الأمر الفنانة مديحة كامل.