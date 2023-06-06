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مصرع سيدة في حريق منزل بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
11:41 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
مصرع ربة منزل في حريق بالبحيرة - أرشيفية

مصرع ربة منزل في حريق بالبحيرة - أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها جراء نشوب حريق داخل شقتها في عزبة «الغراب»، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع ربة منزل في حريق بالبحيرة 

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد اندلاع حريق داخل منزل بعزبة «غراب»، مما أدى إلى مصرع سعيدة محمد محمود مهدي، 50 سنة، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة إلى مستشفى دمنهور، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق في البحيرة 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، كما جرى فصل المرافق عن المكان وفرض كردون أمني.

 

 

 

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بقلم إحسان شعبان