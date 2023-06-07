تعرف على درجات الحرارة في دول الخليج والمغرب العربي.. تقلبات جوية

ترصد جريدة «الوطن» حالة الطقس في مختلف الدول العربية غدا الأربعاء الموافق السابع يونيو في ظل تقلبات جوية مختلفة في البلاد.

درجات الحرارة في دول مجلس التعاون الخليجي

وبحسب موقع «طقس العرب» تسجل درجات الحرارة غدا في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض 41 درجة بينما تصل في مدينة جدة 38 درجة، أما مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فستكون درجات الحرارة العظمى درجة 39، أما درجة الحرارة الصغرى فهي 33 درجة، وتصل درجة الحرارة العظمى في الكويت 42 درجة، فيما ستكون درجة الحرارة العظمى 31 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة في قطر39 درجة، أما درجة الحرارة الصغرى فتصل إلى 29 درجة.

درجات الحرارة في دول المغرب العربي

وستكون درجة حرارة في الجزائر العاصمة الجزائرية في الصباح 22 درجة، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 16 درجة، بينما ستكون درجة الحرارة في الرباط بالمغرب العظمى 24 درجة، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 21 درجة، وستكون درجة الحرارة في مدينة طرابلس بليبيا العظمى 29 درجة بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 19 درجة، وتكون درجة الحرارة في موريتانيا في العاصمة نواكشوط العظمى 26 درجة أما درجة الحرارة الصغرى فتصل إلى 21 درجة.