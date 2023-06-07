«الداخلية» تكشف حقيقة تحويل مدرسة تحت الإنشاء بالشرقية إلى وكر مخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع «فيس بوك»، متضمناً ادعاء من قبل أحد الأشخاص بوجود مدرسة تحت الإنشاء بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يقوم بعض الأشخاص باستغلالها في ممارسة الأعمال المنافية للآداب وتعاطي المواد المخدرة.

لا وجود لأعمال منافية للآداب داخل المدرسة

بالفحص تبين أن القائم بالنشر (مالك مغسلة ملابس- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبالتواصل معه قرر أنه المسئول عن الصفحة المُشار إليها، وتضرر (أحد متابعى الصفحة المشار إليها - مقيم بالمنطقة محل الشكوى) من استغلال مدرسة تحت الإنشاء بدائرة قسم العاشر من رمضان «لم يتم تشغيلها» لتجميع القمامة، ونفى وجود أى أعمال منافية للآداب أو تعاطى للمواد المخدرة بها، وأنه قصد من نشر الشكوى عدم استغلالها في تلك الأعمال ومناشدة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين حراسة عليها لحين استكمال أعمال البناء، كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه يتم تكثيف التواجد الأمني بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية على مدار اليوم وعدم صحة ما ورد فى هذا الشأن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.