لماذا تخرج العقارب والثعابين من جحورها وقت الموجة الحارة؟.. خبير يجيب

مع ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية الشديدة والموجات الخماسينية، يزداد القلق لدى المواطنين وخصوصا المتواجدين بالمناطق الريفية، ليس من الحرارة المرتفعة فقط، بل مما ستخرجه الأرض بسبب هذه الارتفاعات من عقارب وثعابين.

فتُعد درجة الحرارة المرتفعة طاردة لكل ما تحت الأرض من ثعابين أو فئران، أو حشرات وزواحف، وهذا ما يؤكده الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج البيئة العالمي، من أن ارتفاع درجة الحرارة يسبب سخونة في سطح الكرة الأرضية، وعندما تحدث هذه السخونة فعادة ما تخرج معظم الكائنات سواء فئران أو غيرها التي تسكن تحت سطح الأرض.

تختبئ في التربة الطينية

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»: «هذه الكائنات تختبئ تحت الأرض الطينية اللينة، لكن المنطقة الجافة لا تفضل الوجود فيها، وفي حال ارتفاع درجات الحرارة يحدث سخونة في جحورها، وحينها يفقس البيض الخاص بالحشرات أو هذه الكائنات، وكذلك الكائنات الكبيرة، ويبدأ في الخروج من عشه، ويهرب في موجات غير منظمة، وهذا سببه سخونة سطح الكرة الأرضية».

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة فلا نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية، ولكن نتحدث عن ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية أيضا، والذي هو في الأساس المسبب لهذه الأمور، «درجة حرارة الكرة الأرضية زادت في الـ100 سنة الماضية 0.9، وفي 2050 ستزيد درجة الحرارة إلى 1.5 درجة، ما يسبب جفافا شديدا وتصحرا شديدا وحرارة شديدة جدا، ورياحا وأعاصير شديدة وتغيرات كبيرة في شواطئ البحار والمحيطات وذوبان جليد».

ذوبان القطب الشمالي

وأكد أن 4 سم من ذوبان جليد في القطب الشمالي تصل إلى ارتفاع 40 سم في مياه البحر والمحيط، وهذا الارتفاع يذيب القطبين، وهما مخزن المياه العذبة الحقيقي في العالم.

وتشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة وعواصف ترابية شديدة تحجب الرؤية، وتشهد أجواء شديدة الحرارة، على فترة النهار على أغلب المناطق، فيما عدا السواحل، ويرجع ذلك إلى أن معظم مصادر الكتل الهوائية كتل جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، و«تسبب الأتربة تدهور الرؤية الأفقية يوم الخميس، وتبدأ الأربعاء في أقصى الغرب وتتقدم في المناطق الداخلية يوم الخميس، مع وجود فرص سقوط الأمطار، ولكن لن تكون بنفس الشدة التي حدثت فيها يوم الخميس الماضي»، حسب تصريح خاص للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن».