«الأرصاد»: منخفض خماسيني يضرب غرب البلاد غدا.. وفرص لسقوط أمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك منخفضًا خماسينيًا سيضرب البلاد، غدًا الأربعاء، على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ المنخفض يكون غدًا على أقصى غرب البلاد ولن تقترب من وسط البلاد، منوهة بسقوط أمطارٍ خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.

منخفض خماسيني يضرب مصر

وأوضحت أنّ المنخفض الخماسيني سيتقدم نحو الداخل، ويتأثر بالرمال والأتربة المثارة على مناطق تشمل الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة والصحراء الغربية، يوم الخميس وسيؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية.

وتابعت بأنّ العاصفة لن تكون مثلم العاصفة التي حدثت الخميس الماضي وستكون أقل حدة، لكنها ستؤدي إلى انخفاض الرؤية، مطالبة بالقيادة بهدوء على الطرق وارتداء الكمامة خاصة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي.

سقوط أمطار على القاهرة

وشددت على أنّ هناك أمطارًا يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد تصل إلى القاهرة، موضحة أنّ هذه الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.