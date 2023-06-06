«الأرصاد»: عواصف الخميس المقبل لن تكون بقوة الأسبوع الماضي

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية مع نهاية فصل الربيع، وتكون بداية من الغد، بالإضافة إلى أن هناك منخفضا جويا خماسينيا يؤثر على المناطق الغربية لمصر، وبه تأثير رياح تحمل رمالا وأتربة ولكنها تكون غدًا على السلوم وسيوة ومطروح وباقي المحافظات تتأثر بنشاط رياح غير محمل بالأتربة.

انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غدًا، مشددة على أن يوم الخميس سيتحرك المنخفض الجوي داخل البلاد ويؤثر على المناطق الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة.

سقوط أمطار رعدية على الإسكندرية ومطروح

وأشارت إلى أن تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي، وتزيد فرص سقوط الأمطار الخميس وتكون رعدية على الإسكندرية ومطروح، مؤكدة أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تبدأ من غد الأربعاء وتنتهي الجمعة المقبل، وهناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من السبت.