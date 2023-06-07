لماذا يتغير لون الجو وقت العواصف الترابية؟.. «الأرصاد» تجيب

حالة من التغيرات الجوية الشديدة التي شهدتها مصر، خلال الأسبوع الماضي، والتي ستتكرر بحسب بيانات الأرصاد الجوية، يوم الخميس المقبل، من ارتفاع بدرجات الحرارة وعواصف ترابية شديدة تحجب الرؤية، ويظل سؤال لماذا يتغير لون الجو وقت العواصف الترابية؟ من أكثر ما يشغل المواطنين.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أن العواصف تكون ترابية أي محملة بالأتربة والرمال المثارة بشكل كبير للغاية، وتبدأ الرؤية تقل تدريجيا معها، مما يغلب على الرؤية اللون الأصفر وقت العواصف، وهو لون الأتربة والرمال.

وأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن السحب الموجودة هي الأخرى تحجب أشعة الشمس، ومع وجود الأتربة يتغير لو السماء، وتكون الأتربة هي الواضحة في الجو فقط، ومع اللون الأصفر الموجود في الجو وكثافة الأتربة يكون اللون أشد وأغمق أكثر حسب كثافة الأتربة، وتصل إلى درجة انعدام الرؤية، ولا يكون هناك أي منفذ لأشعة الشمس، مشيرة إلى أنه على حسب كثافة الأتربة تختلف الرؤية.

حالة الطقس غدا

وعن درجات الحرارة غدا وخلال اليومين المقبلين، أوضحت أن ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من الغد، ومستمر حتى يوم الجمعة، كما أن ذروة الارتفاعات يوم الخميس المقبل، ويشهد غدا ارتفاع بنحو درجتين أو ثلاثة عن اليوم، وتسجل 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسجل على المناطق الجنوبية 44 درجة مئوية، ويوم الخميس ذروة الارتفاع، وتكون درجة الحرارة ما بين 38 و39 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية بين 44 و45 درجة.

وأكدت أن هذه الفترة تشهد أجواء شديدة الحرارة، على فترة النهار على أغلب المناطق، فيما عدا السواحل، ويرجع ذلك إلى أن معظم مصادر الكتل الهوائية كتل جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، و«تسبب الأتربة تدهور الرؤية الأفقية يوم الخميس، وتبدأ الأربعاء في أقصى الغرب وتتقدم في المناطق الداخلية يوم الخميس، مع وجود فرص سقوط الأمطار، ولكن لن تكون بنفس الشدة التي حدثت فيها يوم الخميس الماضي».

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.