مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: تفجير سد كاخوفكا أدى لكارثة بيئية

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن على أوكرانيا والدول الغربية تحمل مسؤولية تفجير سد كاخوفكا، مشيرا إلى أن تفجير أوكرانيا لسد كاخوفكا أدى إلى كارثة بيئية.

نيبينويا: تدمير سد كاخوفكا لمنفعة أوكرانيا العسكرية

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أن تفجير السد هدفه منفعة أوكرانيا العسكرية، إعادة تموضع الجيش الأوكراني وشن هجمات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح المندوب الروسي، أن أوكرانيا استكشفت مسبقا مواطن ضعف سد كاخوفكا لتدميره، مضيفا إن الغرب معتاد على عمليات التخريب.

وأعلن نيبينزيا، أن بلاده تتحمل كامل المسؤولية عن مأساة تدمير سد كاخوفكا لكييف والدول الراعية لها، وشدد مندوب روسبا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، على أنه على منظمة الأمم المتحدة ألا تكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته في قضايا «مجزرة بوتشا» و«التيار الشمالي» عند التحقيق في واقعة تفجير السد.