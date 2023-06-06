أول تعليق من الأمم المتحدة على كارثة سد نوفا كاخوفكا.. ماذا قالت؟

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، وإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة من تدمير سد نوفا كاخوفكا الكهرومائية.

وصرح أمين عام منظمة الأمم المتحدة للصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن «الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، بالتنسيق مع حكومة أوكرانيا، يرسلون المساعدات بشكل عاجل، بما في ذلك مياه الشرب وأقراص تنقية المياه وغيرها من المساعدات الضرورية»، مشيرا إلى أن المأساة في سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية ليست مدنية فحسب، بل هي أيضا كارثة بيئية.

جوتيريش: الأمم المتحدة ليس لديها معلومات مستقلة عن انهيار سد نوفا كاخوفكا

وأشار جوتيريش إلى أن الأمم المتحدة «ليس لديها إمكانية وصول مستقلة للمعلومات حول الظروف التي أدت إلى تدمير» محطة الطاقة الكهرومائية، لكنها دعت إلى إنهاء أي هجمات على البنية التحتية المدنية.

وقال جوتيريش: «يجب وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما يجب ضمان المساءلة والامتثال للقانون الإنساني الدولي».

حالة طوارئ في نوفا كاخوفكا

تم إعلان حالة الطوارئ في أعقاب تفجير سد نوفا كاخوفكا، حيث قال فلاديمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفا كاخوفكا، والمعين من قبل موسكو، إن «المياه غمرت المدينة ومحطة الطاقة أيضا»، مشيرا إلى تضرر 600 منزل في 3 مناطق بسبب الفيضانات الشديدة، على الجانب الذي تحتله روسيا من نهر دنيبرو.

كارثة بيئية بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

تسرب 150 طنا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون محذرين من أخطار بيئية.