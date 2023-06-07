قبل العاصفة الترابية.. ما حالة الطقس الآن في 3 دول عربية بينها مصر؟

تُشير آخر صور الأقمار الصناعية في مركز طقس العرب إلى تمركز الحالة المدارية «بيبارجوي» جنوب بحر العرب، ويتضح استدارة السحب الرعدية العميقة حول مركز العاصفة، حيث يبعد مركزها عن أقرب نقطة من أجواء السلطنة حوالي 1100 كيلومتر.

درجات الحرارة في مصر والسعودية وسلطنة عمان

ووصلت درجة الحرارة في سلطنة عمان الآن 34 درجة مئوية، أما مصر فوصلت درجة الحرارة فيها الآن 24 درجة مئوية وصاحبها غيوم، أما درجة الحرارة في العاصمة السعودية الرياض الآن 29 درجة مئوية وتصل في الظهيرة إلى 41 درجة مئوية.

من جانبهم حذر خبراء الأرصاد الجوية من اقتراب عاصفة ترابية جديدة في مصر ، تبدأ اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث هبت عاصفة هوائية ورملية شديدة في نهاية الأسبوع الماضي.

عاصفة ترابية تستمر 3 أيام

و يتوقع خبراء الأرصاد بأنه بدءاً من اليوم الأربعاء ستكون هناك عاصفة ترابية جديدة سوف تستمر لثلاثة أيام إلى الجمعة.

وستواصل تحركها للشمال خلال الثلاثة أيام المقبلة نحو وسط بحر العرب مع توقعات بتعمقها إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وقال الخبراء إن تحرك الحالة المدارية خلال الأيام القليلة المقبلة للشمال نحو وسط بحر العرب سيجعل هُناك بيئة مناسبة لتطورها نظرا للارتفاع الكبير في درجة حرارة مسطح بحر العرب، بالإضافة إلى ابتعادها عن نشاط رياح المونسون من الجنوب وبالتالي ظروف رياح قص مثالية لتطورها إلى درجة الإعصار.

حركة العاصفة المدارية في بحر العرب

وأضاف الخبراء: «تعمق النظام المداري وسط بحر العرب سيجعل من الرياح الشرقية الستراتوسفيرية تلك الواقعة في طبقات الجو العليا قادرة على ازاحة النظام المداري للشمال و الشمال الغربي، إلا أن سلوك الموجات الغربية القادمة من الشمال ستتحكم بشكل مباشر بمسار الحالة المدارية».

تأثير مباشر على سلطنة عمان

وأشار الخبراء إلى اقتراب منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من شرقي البحر الأبيض المُتوسط وبلاد الشام خلال الأيام المقبلة مما يجذب النظام المداري لجنوب شرق شبه الجزيرة ليؤثر تأثيرا مباشرا على سلطنة عمان.