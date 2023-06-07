عاجل.. رسالة من كاف لـ الأهلي عن حكم مباراة الوداد بإياب نهائي الأبطال

نفى عصام عبدالفتاح، عضو لجنة الحكام بالكاف، ما تردد خلال الأيام الماضية، حول اعتزال الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، عقب لقاء الإياب بين الأهلي والوداد المغربي في ملعب مركب محمد الخامس والذي يقام 11 يونيو الجاري.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: «باملاك تيسيما حكم أمين بنسبة مليون%، وأطمئن جماهير النادي الأهلي، وقصة الاعتزال ليست حقيقية وهو مرتبط بعقد احتراف حتى 2024 مع الكاف وقعه منذ شهر ولن يعتزل وسيكمل مسيرته».

أمين عمر وقَّع عقدا مع الاتحاد الأفريقيوأضاف: «كما وقَّع أيضا أمين عمر عقدا مع الاتحاد الأفريقي والكاف يوقِّع عقودا مع الحكام منذ ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار صفوة الحكام لتوقيع عقود معهم».

وواصل: «قمنا باختيار 20 حكما و5 محكمات، وتم التعامل معهم باحتراف، وهؤلاء يحصلون على رواتب شهرية من الكاف تُقدر بنحو ألفي دولار بخلاف البدلات الأخرى من المباريات، ويتم تجديد العقود سنويا، ولكن وفقًا لمستوياتهم، فأي حكم غير جيد يتم استبعاده وعدم تجديد العقود معه».

ويدير باملاك تيسيما مباراة الأهلي والوداد يوم الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بحضور أكثر من 40 ألف مشجع.