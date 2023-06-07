خريطة معاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر بعد الشهادة الإعدادية

أيام قليلة، وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر، إذ يبحث الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، عن معاهد الرعاية الفنية التمريضية بالأقصر، والإجراءات والشروط الواجب توافرها للالتحاق بها.

معاهد التمريض بعد الإعدادية في الأقصر 2023

ويتبع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر عددًا من معاهد الرعاية الفنية التمريضية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، والتي مقرر أن تفتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية قريبًا، وهي:

1ــ معهد الرعاية الفنية التمريضية بمستشفى إيزيس

2ــ معهد الرعاية الفنية التمريضية بمستشفى الكرنك الدولي.

3ــ معهد الرعاية الفنية التمريضية بمستشفى حورس التخصصي.

4ــ معهد الرعاية الفنية التمريضية بمستشفى مجمع الأقصر الدولي.

شروط الالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بعد الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر

هناك عدد من الشروط والإجراءات الواجب توافرها للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية بعد الإعدادية 2023 في محافظة الأقصر، وهي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

2- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية» للعام الدراسي 2022- 2023.

3- سحب ملف التقدم من المعاهد، ويقدم الملف للمعهد بعد استيفاء الأوراق.

4- يتمّ سحب الملف من المعهد داخل كل مستشفى بنفس المركز.

5- يتمّ تسليم الملف للمعهد بعد استيفاء كل الأوراق طبقًا للمواعيد والمجاميع التي يتم تحديدها والإعلان عنها.

6- القبول طبقا للمجموع الأعلى في الشهادة الإعدادية

7- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد على 18سنة في 1 أكتوبر 2023.

8- تناسق الطول والوزن.

9- ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة.

10- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الأقصر التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

11- عدم النقل من المحافظة لأخرى.

12- الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

13- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات اللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، ثم المقابلة الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة.