عاجل.. ضربة موجعة لـ الوداد قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي أفريقيا

تعرض زهير المترجي لاعب فريق الوداد المغربي، لإصابة في الكاحل قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل، بالدار البيضاء.

ويعد المترجي نجم فريق الوداد، إذ سجل هدفي فوز الوداد على الأهلي في نهائي النسخة الماضية، التي توج بها الفريق المغربي.

وذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن زهير المترجي يشكو من إصابة على مستوى الكاحل، تعرض لها خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة.

وأضافت التقارير أن هناك شكوكا تحوم حول لحاق زهير المترجي في مباراة الإياب، بملعب «محمد الخامس» في الدارالبيضاء، يوم الأحد المقبل.

وتابعت الصحيفة بأن الطاقم الطبي للوداد سيبذل كل الجهود ليكون زهير المترجي حاضرا في النهائي ضمن التشكيل الأساسي.

الأهلي يسافر إلى المغرب الخميس المقبلوحدد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل، موعداً للسفر إلى المغرب، على متن طائرة خاصة، لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.