إصابة 13 شخصا نتيجة إطلاق نار في فيرجينيا الأمريكية

أصيب 7 أشخاص نتيجة إطلاق نار قرب مسرح ألتريا بعد حفل تخرج بإحدى المدارس بريتشموند في فيرجينيا الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت شرطة ريتشموند إصابة عدة أشخاص بالرصاص خارج مسرح ألتريا خلال احتفال التخرج من المدرسة الثانوية.

القبض على شخصين

وقالت الشرطة الأمريكية، في تنبيه للطلاب بعد ظهر أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إن هناك إطلاق نار نشط خارج مسرح ألتريا، مشيرة إلى اعتقال شخصين اثنين، وفقا لما ذكره موقع «إن بي سي 12» الأمريكي.

6 أصيبوا بجروح لا علاقة لها بإطلاق النار

وأسفر حادث إطلاق النار عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 بجروح خطيرة، كما أصيب 6 أشخاص آخرين بجروح لا علاقة لها بإطلاق النار بينهم 2 نتيجة السقوط وآخر صدمته سيارة أثناء الهروب من موقع إطلاق النار.

من جانبه، أوض المسؤول بمدارس ريتشموند العامة ماثيو ستانلي، أن إطلاق النار وقع في مونرو بارك بعد حفلة تخرج من مدرسة هوجوينوت الثانوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارةي الأمريكية.