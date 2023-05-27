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إصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في بالتيمور الأمريكية

كتب:

حسن رمضان
03:36 ص | السبت 27 مايو 2023
موقع حادث إطلاق النار في بالتيمور

موقع حادث إطلاق النار في بالتيمور

أعلنت الشرطة في بالتيمور بولاية ماريلاند، الواقعة بمنطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، إصابة 5 أشخاص، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، جراء حادث إطلاق نار، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وقال مسؤولون، إن إطلاق النار وقع بالقرب من «سوق ليكسينجتون» في حوالي الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي،، فيما أوضح مفوض شرطة مدينة بالتيمورمايكل هاريسون خلال مؤتمر صحفي، أن الضحايا تتراوحت أعمارهم ما بين 38 و60 عامًا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن السلطات لم تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق النار.

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بقلم حسن رمضان