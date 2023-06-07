عاجل.. سيف زاهر يفجر مفاجأة عن الشناوي قبل مباراة النهائي الحاسمة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة بشأن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، قبل مواجهة الوداد في إياب نهائي دوري الأبطال على مركب محمد الخامس.

وكان البعض تحدث عن عدم مساندة محمد الشناوي لمصطفى شوبير بالنزول لأرضية ملعب استاد القاهرة خلال مباراة الوداد الماضية، إلا أن سيف زاهر كشف السبب قائلًا: «كلام كتير من الجمهور بأنه كان لا بد من مساندة محمد الشناوي لمصطفى شوبير ودخوله الملعب من أجل الشد من أزره وإن كان لا بد أن يكون جنبا إلى جنب بجوار مصطفى شوبير ولكن محدش عارف إيه اللي حصل وحد هيقتنع حد يصدق إن الشناوي وهو ذاهب إلى الاستاد تعطل بسيارته بسبب الازدحام خارج الملعب لأننا عارفين كان عدد كبير حاضر اللقاء وتسبب هذا الأمر في عودته لمنزله وظل واقفا ساعة خارج الاستاد وحاول الدخول إلا أنه لم ينجح».

وتابع: «والله العظيم أنا ما جايب حاجة من عندي أنا أمنح الإجابات الصحيحة من أجل غلق هذه المواضيع».

وكان ميشايل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي كشف في وقت سابق بأن محمد الشناوي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات إلا أن قرار مشاركته يتوقف على مارسيل كولر.