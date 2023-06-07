بيطري يحذر من تعرض الأضاحي للعاصفة الترابية: تتسبب في العدوى

حذّر الطبيب البيطري الدكتور أحمد سعيد أحمد أبوزيد، من تعرض قطعان الماشية للعاصفة الترابية، وخاصة الأضاحي التي تٌعد حاليًا للذبح في عيد الأضحى المبارك.

وقال أبوزيد إن العاصفة الترابية تؤثر على الحيوانات خاصة الماشية بسبب سرعة انتشار العدوي التي تؤثر بالسلب على صغار المربين لقلة العدد وزيادة معدلات النفوق.

العواصف الترابية ناقل شديد للأمراض الفيروسية

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العواصف الترابية ناقل سريع للأمراض الفيروسية لأن الأخيرة تنتقل عن طريق الهواء والرياح حيث يستطيع الفيروس الانتقال من مكان إلى آخر وقد تمتد رحلته لعدة كيلومترات، وعندما يرى الفيروس البيئة الملائمة يبدأ فترة الحضانة وتتراوح بين 10 إلى 15 يوما حسب المرض: «الأبقار تصاب بما يسمي بمرض الجلد العقدي والحمى القلاعية وينتج عن ذلك نسب نفوق عالية، والجاموس يتأثر بالحمي القلاعية ولا يصاب بالجلد العقدي، أما الماعز والأغنام فتصاب بالتسمم الدموي والطاعون والأمراض المعوية».

ونصح أبوزيد بضرورة اتباع برامج تطعيمات الهيئة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة حيث تصرف لجميع المواطنين المسجلين بالهيئة بالمجان مع ضرورة المتابعة الطبية للرؤوس الماشية، مع سرعة التحرك عند ظهور أعراض أي مرض.

ضرورة فحص الأضاحي

وأكد أبوزيد ضرورة فحص الأضاحي طبيا والتأكد من خلوها من الأمراض وفترة سحب العلاج إن كانت مصابة من قبل لأن فترة سحب الدواء قد تضر الإنسان حال ذبح الأضحية وتناول الكبد والمعدة.

ونصح بوضع الأضاحي المعدة حاليًا للذبح في مكان مغلق به شفاط أو فتح فتحات تهوية ويفضل وضع أسلاك شبكية ضيقة لمنع الحشرات وخاصة الناموس والذباب لأنها تنقل أمراضا فتاكة.