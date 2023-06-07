مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن: تفجير «كاخوفكا» يهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية

قال مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن الدولي، سيرجي كيسليتسا، إن تفجير سد كاخوفكا يهدد سلامة محطة زابوريجيا النووية، موضحا أن روسيا فجرت السد بالألغام، وفقا لما ذكره قناة «العربية»، الإخبارية.

وأوضح المندوب الأوكراني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن بلاده بدأت تنظيم عمليات إجلاء للمتضررين من تفجير سد كاخوفكا، مشيرا إلى أن أكثر من 80 مجمعا سكنيا قد تُغمر بالمياه جراء الفيضانات الناجمة عن التفجير.

أوكرانيا: روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير سد نوفا كاخوفكا

وتابع سيرجي كيسليتسا، أن روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير سد نوفا كاخوفكا، مضيفا أن «موسكو»، هي المسؤولة بشكل مباشر عن التفجير، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف المندوب الأوكراني، أن تدمير روسيا للسد ينصنف على أنه عملا إرهابيا، مشيرا إلى أن «موسكو» تتبع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس جرينفيلد، إن «واشنطن» ستدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع «كييف» لتوفير المساعدات للمتضررين.

وأضافت جرينفيلد، أن تفجير سد كاخوفكا سيؤثر على إمدادات الطاقة في أوكرانيا وسلامة محطة زابوريجيا النووية، مشيرة إلى أن روسيا تعمل على تدمير البنية التحتية في أوكرانيا.

بريطانيا: تدمير سد كاخوفكا سبب فيضانات مدمرة في أوكرانيا

وكانت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن الدولي، باربرا وودوارد، قالت في وقت سابق، إن تدمير السد سبب فيضانات مدمرة في أوكرانيا، مضيفة إن تدمير كاخوفكا عمل همجي.

فيما أوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، أن تفجير سد كاخوفكا سيكون له عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.