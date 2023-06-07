الأرض تهتز.. زلازل تضرب عددا من الدول من بينها أمريكا

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عدة هزات أرضية دون إبلاغ السلطات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وتراوحت قوة الهزات الأرضية ما بين 2 درجات و5.1 درجة على مقياس ريختر، وضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية التابعة للمملكة المتحدة جنوب المحيط الأطلسي بعمق 33 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات ركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 2126 كيلومتر شرق مدينة ستانلي عاصمة جزر فوكلاند.

7 كيلومترات عمق هزة شرق تركيا

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة شرق تركيا وقعت على مسافة 11 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من ملطية، و147 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية السورية، على عمق 8 كيلومترات ، وعلى مسافة كيلومتر 62 كيلومتر جنوب بلدة ويران شهر جنوب شرق تركيا

هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب جمهورية الدومينيكان

جمهورية الدومينيكان :

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر جمهورية الدومينيكان، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي وبعمق 29 كيلومتر.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جمهورية الدومينيكان، وقعت على مسافة 7 كيلومترات شمال غرب مدينة ناجوا.

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة ألاسكا، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على عمق20 كيلومتر.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 566 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة أنكوريج.

تشيلي:

شهدت تشيلي الواقعة في قارة أمريكا الجوبية، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 66 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة فالبارايسو واحدة من أهم الموانئ البحرية في البلاد.