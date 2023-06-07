عاجل.. قرارات جديدة من كولر قبل مواجهة الوداد في إياب نهائي الأبطال

كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرارات جديدة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قبل مواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بحضور أكثر من 40 ألف مشجع.

وقال زاهر خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «كولر قرر يحدد السفر إلى المغرب يوم الخميس المقبل الساعة الرابعة على متن طائرة خاصة، وقرر كمان يغير فندق الإقامة اللي أقيم فيه النادي من قبل وسيتواجد في فندق إقامة آخر لأن مقر الإقامة القديم يقع في معقل نادي الوداد».

زاهر: كولر يحتاج لتوفير نوع من الهدوءوتابع: «مارسيل كولر يحتاج لتوفير نوع من الهدوء والبعد عن أي أمور قد تشتت الفريق».

ويحتاج كولر للتعادل بأي نتيجة أمام الوداد في إياب نهائي أفريقيا يوم الأحد المقبل على مركب محمد الخامس من أجل التتويج باللقب.