الجامعات تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشاكل

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح عدد من رؤساء الجامعات أنه جرى التشديد على تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وأنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، منوهين بأن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة هادئة وأن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات بكل كلية لم ترصد أية شكاوى.

امتحانات الجامعات 2023

وأكد الدكتور محمدعثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، بمختلف الكليات، وأن الامتحانات بمختلف الكليات تأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، لافتا إلى التشديد على تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مواصفات الورقة الامتحانية، تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وكذلك ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، مع التوزيع الكاملة للأسئلة في كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

الالتزام بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني 2023

ومن جهته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انتظام الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023، مع التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لافتا إلى أن الامتحانات ستنتهي جميعاً بالكليات مع مطلع شهر يوليو المقبل وبعضها سينتهي نهاية يونيو الجاري.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، لـ «الوطن»، أن الامتحانات بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه جرى الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية بمختلف الكليات وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشاكل بشأن الامتحانات.