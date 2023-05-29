الجامعات: امتحانات التيرم الثاني منضبطة.. وحالات الغش ضعيفة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنَّ هناك التزام تام بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم، وأن الامتحانات وفقاً لقدرات الطالب المتوسط، وأن هناك تأكّيد على تطبيق القانون تجاه الغشاشين لمجابهة ظاهرة الجماعي والفردي، وأن التوسع في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية أسهم في تقليل عدد حالات الغش.

امتحانات الجامعات 2023

وأكّد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن في الكليات التي انطلقت بها حتى الآن، مبينة أنَّ حالات الغش محدودة جداً وضعيفة، وأن التوسع في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية أسهم في الحد ظاهرة الغش، وأن هناك تشديد بتطبيق قانون تنظيم الجامعات نجاه الغشاشين.

امتحانات الجامعات 2023

ومن جهته، أكّد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن، موضحاً أنَّ الأمور تسير بصورة منتظمة وهادئة، لافتًا إلى أنَّ حالات الغش التي جرى ضبطها حتى الأن محدودة جداً وضعيفة وأن التوسع في الاختبارات الإلكترونية والموضوعية ساهم في الحد من انتشار الظاهرة.