«معلومات الوزراء»: ارتفاع حجم النفايات البلاستيكية في المحيطات إلى 11 مليون طن

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عن العديد من الجهود المصرية الواعدة في مجال البيئة في ظل التهديدات البيئية العالمية، موضحا أنّه بمرور 50 عاما على التكاتف العالمي لمواجهة تهديدات البيئة، يوجّه العالم جهوده هذا العام لدحر التلوث البلاستيكي.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ إنتاج البلاستيك وصل إلى 348 مليون طن في 2017 عالميا مقارنة بمليوني طن عام 1950.

وتابع المركز، أنّ مخلفات البلاستيك تنتج 11 مليون طن من النفايات سنويا في المحيطات، ويُتوقع مضاعفة العدد 3 مرات بحلول 2040، كما تنتج اللدائن البلاستيكية نحو 20 مليون طن من النفايات سنويا، بما يعادل 2200 ضعف وزن برج إيفل.

الإنجازات المصرية في مواجهة المخاطر البيئية

ولفت المركز، إلى الإنجازات المصرية في مواجهة المخاطر البيئية، كما يلي.

- إنتاج أول حافلة نقل جماعي مصرية صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.

- تدشين محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تعد أكبر محطة من نوعها عالميا.

- بناء 51 مصنعا لإعادة التدوير.

- إنشاء 421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

- دعم قرى الريف بأكثر من 200 ألف شجرة ضمن مبادرة حياة كريمة.

- ارتفاع دخل المحميات في 2022 ليصل 65 مليون جنيه.

- جار إنشاء مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيرى بإستثمارات 50 مليون دولار.

- أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوجهة الأولى لإنتاج الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط.