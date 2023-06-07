«الجامعات الخاصة»: ندرس مقترحات لحل أزمة تحويلات الدارسين في جامعات السودان

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين الأعلى لأفرع الجامعات الدولية، إنّ هناك عددا من المقترحات جار دراستها بشأن تحويلات الطلاب الدارسين في الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، لافتا إلى أنّ الجامعات على أتم الاستعداد لقبول تحويلات الطلاب وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

الطلاب المحولين من الجامعات السودانية 2023

وأوضح الغر لـ«الوطن»، أنّ هناك أكثر من مشكلة بدأت تظهر، ورصدنا عددا من الشكاوى بشأنها خلال قبول تحويلات الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية، أبرزها عدم الحصول على الأوراق الثبوتية، وبيانات الدرجات، لتقديمها إلى الجامعات الخاصة والأهلية، وأخرى تتمثل في الأعداد الكبيرة من الراغبين في التحويل لكلية الطب البشري فقط، ويزيد عددهم عن 10 آلاف طالب وطالبة.

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أنّ المجلس وضع أكثر من مقترح لمناقشته خلال اجتماع المجلس المقبل لمناقشته، وأنّه لا توجد أي مشكلات أو أزمات بشأن طلاب الكليات الأخرى.

الجامعات الخاصة 2023

وتابع الغر، أنّ المقترح يهدف إلى تقسيم طلاب كليات الطب البشري إلى مرحلتين؛ أولا طلاب المراحل الأكاديمية وهم من الفرقة الأولى حتى الثالثة، على أن يتم التدريس لهم في فصول منفصلة، مع تدعيم ما ينقصهم من مواد دراسية في الفصول الصيفية وإلحاقهم بالفرقة الأولى، على أن يتم الانتهاء من الثلاث سنوات في عامين.

وأشار أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنّه فيما يخص الطلاب الدراسين في كليات الطلب في المرحلة الإكلينيكية بدءا من الفرقة الرابعة، يتم تسجيلهم في الفرقة الرابعة مع استكمال العملية التعليمية بما يدعمهم حتى مرحلة التخرج، مؤكدا أنّ أي طالب تنطبق عليه الاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء ويستطيع إحضار الأوراق الثبوتية الخاصة به وبيان الدرجات، يتم التعامل معه مباشرة دون مشكلات.

وأكد أنّ كل ما تم تداوله عبارة عن أفكار مطروحه سيتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل، لافتا إلى أنّ المجلس درس جميع المعوقات وأوضاع الطلاب الدراسين في الجامعات السودانية وغيرها خارج مصر، وغير المعتمدة ومعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، للتوصل إلى حلول لأزمة الطلاب وقبول تحويلاتهم داخل الجامعات المصرية.

وتابع، أنّ الوزارة نجحت خلال الأزمة الروسية الأوكرانية في تحويل الطلاب من الجامعات الأوكرانية، وتطبيق نظام الإعفاءات من عدد ساعات الدراسة للدراسين بكليات الطب البشري بعد الفرقة الثالثة، بعد إحضار الأوراق الثبوتية.