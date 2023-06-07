تعليمات عاجلة من «التعليم» بشأن التقديم للمدارس خلال عام 2023

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة وعاجلة للإدارات التعليمية بشأن التقدم للعام الدراسي المقبل 2023-2024، مؤكّدة منع جمع أي طوابع بريد من أولياء الأمور على ملفات الالتحاق بجميع مراحل التعليم بالمدارس التابعة لإدارتهم لعدم وجود قرار أو كتاب دوري أو قانون يجيز جمع تلك الطوابع البريدية وفقا لما ورد بكتاب الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالوزارة بتاريخ 18 أغسطس 2019، ويتمّ جمع دمغات خاصة بصندوق دعم المشروعات وتنمية الموارد ونقابة المهن على طلب الالتحاق فقط.

قبول ملفات الالتحاق بالمدارس

وأكّدت المديريات التعليمية، أنَّه ممنوع منعًا باتًا طلب شهادات الميلاد كمبيوتر حديثة إصدار لسنة 2023 من أولياء الأمور عند قبول ملفات الالتحاق في المدارس لجميع المراحل التابعة لإدارتكم الموقرة لعدم وجود قرار أو کتاب دوري أو قانون يجيز إجبار ولي الأمر على استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة إصدار لسنة 2023، وعدم قبول أي تبرعات تحت أي مسمى من أولياء الأمور عند قبول ملفات التقديم بجميع المراحل أو التحويلات.

عدم إجبار ولي الأمر على شراء ملفات الالتحاق بالمدارس

وشددت المديريات التعليمية، في خطابها، على عدم إجبار ولي الأمر على شراء ملفات الالتحاق بالمدارس في جميع المراحل من المدرسة عن طريق الوحدة المنتجة أو الجمعيات التعاونية الطلابية أو من مكتبة معينة تابعة لمعلم في المدرسة المتقدم إليها الملف، وذلك في إطار حرص على المصلحة العامة لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

كما وجهت المديريات، بتشكيل لجنة من الإدارة وبعضوية كلا من (إدارة المتابعة – التوجيه المالي والإداري - الشئون القانونية - مديري جميع المراحل لمتابعه البنود سالفة الذكر وإحالة المخالفين للشئون القانونية)، وفي حالة وجود مخالفة تقع المسؤولية على كلا من مدير المدرسة وسكرتير المدرسة ولجنة استلام الملفات بالمدرسة.