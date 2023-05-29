قرار مهم من «التعليم العالي» بشأن الطلاب المحولين من السودان وروسيا

قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنّ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجّه بزياد النسب المخصصة لأعداد الطلاب المحولين في الجامعات الخاصة والأهلية لـ20% بدلا من 10% فوق الأعداد المقرر قبولها بكل كلية،وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء، بشأن قبول الطلاب الراغبين في التحويل من تلك الجامعات.

زيادة الأعداد المخصصة في الجامعات الخاصة للطلاب المحولين من السودان وروسيا

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ التوجيهات صدرت من وزير التعليم العالي، لأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، لتنفيذها خلال الفترة الحالية، موضحا أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحدّث خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الماضي، عن استعداداتهم لقبول تحويلات الطلاب، وإبلاغ الوزارة حال اكتمال الأعداد والمقاعد المخصصة لقبول الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية بمختلف الجامعات، وفقا للحدود الدنيا التي أعلنها المجلس، والمقرر أن تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل.