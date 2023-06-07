أمطار مفاجئة على سوهاج.. والحرارة تصل إلى 43 درجة

شهدت محافظة سوهاج سقوط أمطارا على مختلف مدن المحافظة، اليوم، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 43 درجة مئوية، ليسود طقسا شديد الحرارة نهارا خاصة خلال ساعات الظهيرة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية احتمالية وجود رياح بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، ورطوبة بنسبة 12%، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا نسبيا، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية، وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتعد أمطار اليوم بمحافظة سوهاج ثالث أمطار تتعرض لها المحافظة منذ بداية العام الحالي 2023.

استعدادات محافظة سوهاج بتغيرات الطقس

ونصحت غرفة العمليات في المحافظة، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وتجنب السير أسفل الشرفات والعقارات المتهالكة، واتباع إرشادات السفر، والسير على الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي لتجنب الحوادث، مع تحذير مرضى الجهاز التنفسي من الخروج أثناء نشاط الرياح.

كما وضعت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج خطة، لتوفير فرق صحية وإسعاف، فضلا عن توفير عقارات التنفس لمرضى الجهاز التنفسي المتغرضين للرياح.