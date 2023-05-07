طقس سوهاج اليوم.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة على مدار اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في سوهاج، موضحة انخفاض درجات الحرارة 7 درجات عن أمس السبت، لتسجل العظمى 30 مئوية بدلا من 37 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 18، في طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

طقس سوهاج اليوم

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم على مختلف مدن وقرى محافظة سوهاج، وتصل سرعتها إلى 21 كيلومترا في الساعة، بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 26%، مع عدم وجود توقعات بسقوط أمطار، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية اليوم.

رفع درجة الاستعداد

ومع توقعات «الأرصاد» بنشاط الرياح المحملة بالأتربة، أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تقلبات الطقس الأحوال الجوية.

نصائح لمزارعي القمح

كما وجهت المحافظة، المزارعين بوضع آلة حصاد القمح عكس اتجاه الرياح، كما نصحت المزارعين بالحصاد اليوم لانخفاض درجات الحرارة، وكذلك رفعت مديرية الصحة بسوهاج استعداداتها للتعامل مع مرضى الحساسية الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية.