بدائل الثانوية العامة 2023.. أربع مدارس تمريض بمستشفيات تأمين الإسكندرية

تعد مدارس التمريض، أحد أهم بدائل الثانوية العامة والتي يقبل عليها طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لضمان الوظيفية فور التخرج.

وتأتي مدار التمريض أحد بدائل الثانوية العامة في الإسكندرية، إذ تتوافر 4 مدارس تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية بواقع مدرسة داخل كل مستشفى، ويتم تعيين خريجي تلك المدارس في معظم الأحيان بنفس المستشفى أو يجدون فرص عمل كثيرة نظرًا للطلب على مهنة التمريض.

4 مدارس داخل المستشفيات

وقال الدكتور أيمن كامل مدير عام قطاع غرب الدلتا للتأمين الصحي في الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مدارس التمريض متاحة لطلبة الشهادة الإعدادية وعددها 4، بواقع مدرسة في كل مستشفى تتبع التأمين الصحي بالإسكندرية وهم مدرسة مستشفى جمال عبد الناصر بشارع أبى قير، ومدرسة مستشفى الطلبة بسبورتنج ومدرسة مستشفى العمال بكرموز، ومدرسة مستشفى مستشفى التأمين الصحي بطوسون، ويتم القبول بتلك المدارس فور إعلان التنسيق وتحديد درجات القبول بها.

مميزات مدراس التمريض بالتأمين الصحي

وأضاف رئيس قطاع التأمين الصحي لمنطقة غرب الدلتا، أن من أهم مميزات مدارس التمريض التابعة للتأمين تكون الدراسة عملية ونظرية في ذات الوقت وتواجد المدرسة داخل المستشفى يتيح للطلبة التدريب العملي على أيدى متخصصين ويتم تدريب الطلبة على أعلى مستوى نظرًا لأهمية مهنة التمريض واحتياج سوق العمل لها، حيث لا غنى عن التمريض في أى مستشفى، كما يزداد الإقبال على مدارس التمريض لضمان الوظيفة، وسيتم إعلان تنسيق القبول قريبًا وعن مجموع القبول بمدارس التمريض بالتأمين الصحي العام الدراسي السابق كان من 260 درجة من 280 للطلبة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية.