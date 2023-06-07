حملات للتوعية بأضرار المخدرات في شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ، حملات توعوية للمصطافين بشواطئ مصيف بلطيم؛ للتوعية بأضرار ومخاطر إدمان المخدرات، بإشراف الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بالمحافظة، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع مطويات بأضرار إدمان المواد المخدرة

ووزّع متطوعو الصندوق، على المصطافين وزار مصيف بلطيم مطويات بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

ومن جانبه، قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع بدء فاعليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على شواطئ مصيف بلطيم، حيث بدأت حملات التوعية بالتعريف بمخاطر التدخين والتعاطي، لافتًا أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يوفر العلاج المجاني وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن «16023».

6 شواطئ بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.