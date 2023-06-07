افتتاح معرض «صنع في دمياط» للأثاث في مدينة نصر غدا.. مستمر لمدة 10 أيام

تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض «صنع في دمياط» للأثاث بمشاركة 63 عارضًا من صناع الأثاث بمدينة دمياط لتصبح «دمياط في قلب القاهرة» على مدار 10 أيام، وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط في الفترة من 8 إلى 17 يونيو بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.

خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث

وتأتي إقامة المعرض في القاهرة استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كل الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

معرض صنع في دمياط

معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى.

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، إضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المجاورة زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض عدد من أصحاب المشروعات من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية واللجنة النقابية بدمياط وعدد من العارضين من الجمعيات الأهلية.