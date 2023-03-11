«تنمية المشروعات»: تنظيم معرض «صنع في دمياط» دوريا كل 3 أشهر

كشف حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، تفاصيل معرض «صنع في دمياط»، موضحا: «هذه الدورة تعقد للمرة الأولى في عام 2023، جرى عقد دورة في شهر يناير لكنها كانت على خطة العام الماضي».

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر: «مستمرون في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ظهر في استمرار حضور محافظ دمياط، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الافتتاح».

وتابع: «كل 3 أشهر سيتم تنظيم دورة جديدة وأتمنى أن يحصل المصنعون على كل جديد، وسيشارك فيه هذه الدورة 74 عارضا من تجار وصناع الأثاث في دمياط، والمستفيدين من خدمات جهاز تنمية المشروعات، سواء كانت هذه الخدمات مالية أو غير مالية».

عروض مميزة في المعرض

وأكد: «لدينا عروضا مميزة، مثل 4 غرف بـ 85 ألف جنيه، وهي غرفة نوم غرفة سفرة وغرفة أطفال وركنة ، كما أن كل العارضين لديهم خصومات تتراوح بين 15 % و35 %».