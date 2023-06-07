نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023.. المعارضة تحصد 80% من الأصوات

أعلنت السلطات الكويتية نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، إذ بلغ عدد الناخبين 793 ألفا و646 فردا، اختاروا 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة، واستمرت عملية التصويت 12 ساعة، فيما جرى تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي، نقلا عن شبكة سكاى نيوز عربية.

وفي التفاصيل بشأن نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، حقق المعارضون والقريبون منهم فوزا كبيرا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وحصدت المعارضة نحو 80% من الأصوات، وخسرت المرأة مقعدا لتحتفظ بمقعد واحد فقط.

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023

وانطلقت صباح أمس الثلاثاء عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي السابع عشر، وذلك للمرة الثانية خلال 9 أشهر، ويصل عدد الأعضاء إلى 50 نائبًا من أصل 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة وعدد المرشحين هو الأقل منذ أكثر من 5 عقود.

وجرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 759 لجنة اقتراع، موزعة على 118 مدرسة في محافظات الكويت الست، وجرى فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات، ويمثل النواب الفائزين الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.

نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، ويفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 أجريت بعد حكم المحكمة الدستورية الكويتية في مارس الماضي، والذي أقر ببطلان انتخابات سبتمبر الماضي وأعاد برلمان 2020، الذي كان ولي العهد الكويتي أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تهانٍ للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2023

وأشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالجهود التي بذلت، ويسرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بكل كفاءة وشفافية.