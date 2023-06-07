مصرع سائق في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

لقي سائق مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل محمله بالأخشاب أمام نقطة إطفاء دسونس أم دينار، على طريق «مصر- اسكندرية» الزراعي اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع سائق في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى وفاة سائق وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية السائق المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سائق يدعى «عبد الحفيظ م ح» 57 سنة، مقيم مركز ايتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.