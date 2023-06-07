مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب «ميكروباص» على طريق مطروح الإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» على طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي أمام قريه ثواني جابر بنطاق مركز الضبعة، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجده اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح.

وصول المصابين إلى المستشفى

وإستقبلت، اليوم الأربعاء، مستشفى الضبعة المركزي ضحايا حادث طريق مطروح، وجرى الدفع بفريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى من أطقم الأطباء والتمريض، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، كما جرى توقيع الكشف الطبي من خلال مفتش الصحة على المتوفي في الحادث، وإيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق بالحادث.