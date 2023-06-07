ضبط مزارع ونجله بتهمة قتل آخر في سوهاج.. «اختلفا على مكان سير الجرار»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع وبها عيار ناري.

بالفحص وبسؤال خال المجني عليه، قرر بقيام كلٍ من (مزارع ونجله - مقيمان بذات الناحية) بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإطلاق أحدهما عيار ناري من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته لرفض المتهمان مرور المجني عليه بجرار زراعي خاص به أمام أرضهما الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة (بندقية آلية وبخزينتها 3 طلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.