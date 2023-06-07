كشف ملابسات وقوع مشاجرة في القاهرة.. وضبط طرفيها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول «شقيقين - مقيمان بدائرة القسم مصابان بجروح»، وطرف ثان «5 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم بينهم مصابان»، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الثاني فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اللهو، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، واتخذت الإجراءات القانونية.